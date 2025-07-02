Долар зріс до 42 гривень, євро наближається до 50: обмінники виставили нові курси

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики, наприкінці червня НБУ зіткнувся з тривалим підвищеним дефіцитом валюти на міжбанківському ринку.

Вони не виключають, що НБУ може підвищити курс долара протягом найближчих місяців, щоб збалансувати ринок.

Курс євро-долар

Долар США сьогодні наблизився до найнижчого рівня з лютого 2022 року щодо основних валют.

Ринки пильно стежать за величезним законопроектом президента Дональда Трампа про податки і витрати, який може додати 3,3 трлн доларів до державного боргу. Законопроєкт, ухвалений Сенатом США, повернеться до Палати представників для остаточного схвалення.

"Підтвердження того, що це збільшення емісії, збільшення державних видатків, що значно перевищує його можливості, не обов'язково є гарною новиною для ринку казначейських облігацій, і це, можливо, одна з причин падіння долара", - сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank.

Євро трохи знизився до 1,1791, але залишився близьким до пікового значення 1,1829. Це найвищий курс із вересня 2021 року.

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