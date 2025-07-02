Доллар вырос до 42 гривен, евро приближается к 50: обменники выставили новые курсы
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 2 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 42,0 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 49,70 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,70 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,85-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро в четвертый раз подряд обновил исторический максимум.
Официальный курс на 2 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8191 гривен за 1 доллар (+0,0403 грн).
Официальный курс евро составит 49,4093 гривен за 1 евро (+0,4237 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля - 48,9856.
Прогноз курса
Как отмечают аналитики, в конце июня НБУ столкнулся с длительным повышенным дефицитом валюты на межбанковском рынке.
Они не исключают, что НБУ может повысить курс доллара в течение ближайших месяцев, чтобы сбалансировать рынок.
Курс евро-доллар
Доллар США сегодня приблизился к самому низкому уровню с февраля 2022 года по отношению к основным валютам.
Рынки пристально следят за огромным законопроектом президента Дональда Трампа о налогах и расходах, который может добавить 3,3 трлн долларов к государственному долгу. Законопроект, принятый Сенатом США, вернется в Палату представителей для окончательного одобрения.
"Подтверждение того, что это увеличение эмиссии, увеличение государственных расходов, значительно превышающее его возможности, не обязательно является хорошей новостью для рынка казначейских облигаций, и это, возможно, одна из причин падения доллара", - сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank.
Евро немного снизился до 1,1791, но остался близок к пиковому значению 1,1829. Это самый высокий курс с сентября 2021 года.
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