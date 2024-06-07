Долар знову подорожчав: офіційний курс НБУ на 10 червня

Національний банк України знову підвищує офіційний курс долара. Це відбувається другий день поспіль після зниження початку тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 10 червня 2024 року встановлено на рівні 40,2485 гривень за 1 долар (+0,0948 грн). Відповідно, долар знову наближається до історичних максимумів кінця травня - початку червня.
Фото: офіційні курси на 10 червня (bank.gov.ua)
Офіційний курс євро на понеділок встановлено на позначці 43,8709 гривень за 1 євро (+0,2439 грн).
Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)
На міжбанківському валютному ринку сьогодні курс піднявся до 40,27-40,29 грн/долар у купівлі та продажу відповідно. Це на 13 копійок вище порівняно із закриттям попередньої сесії.
Фото: торги на міжбанку (udinform.com)
На зростання офіційного курсу реагує ринок готівкової валюти. В українських обмінниках протягом дня долар у продажу зріс до позначки 40,76 гривень.
Як і передбачалося, цього тижня не було несподіваних курсових коливань. Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна прогнозував "ефект шейкера" - помітні коливання, але в межах певних коридорів, які не загрожують тому, що прийнято називати стабільною ситуацією.
Загалом основні показники залишилися на рівні травневих, а середні тижневі курсові відхилення не перевищили 2%.
Докладніше про те, яким буде курс долара на початку червня і від чого це залежить, читайте за посиланням.
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