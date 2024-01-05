Долар знову подорожчав: новий курс в обмінниках

На ранок 5 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 39,20 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,70 гривні, євро по 42,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,17-38,20 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 10 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подешевшав після зростання протягом шести банківських днів.

Офіційний курс на 5 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0412 грн за 1 долар (-0,0747 грн). Курс євро становитиме 41,6665 гривень за 1 євро (+0,0592 грн).

Ситуація на ринку

Максимальний курс на готівковому ринку був зафіксований 1 січня - 39,50 грн/долар. Потім курс упав до 39,05, але наприкінці тижня відновив зростання.

Наступного тижня, з 8 по 15 січня, глобальних змін на валютному ринку не очікується, сказав у коментарі РБК-Укаріна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його прогнозом, курсові рамки можливих (очікуваних) змін на міжбанку будуть на рівні 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, а на готівці будуть у 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/євро.