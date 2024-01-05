Доллар снова подорожал: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 5 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 39,20 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,70 гривен, евро по 42,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,17-38,20 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 10 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подешевел после роста в течение шести банковских дней.

Официальный курс на 5 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0412 гривен за 1 доллар (-0,0747 грн). Курс евро составит 41,6665 гривен за 1 евро (+0,0592 грн).

Ситуация на рынке

Максимальный курс на наличном рынке был зафиксирован 1 января - 39,50 грн/доллар. Затем курс упал до 39,05, но в конце недели возобновил рост.

На следующей неделе, с 8 по 15 января, глобальных изменений на валютном рынке не ожидается, сказал в комментарии РБК-Укарина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его прогнозу, курсовые рамки возможных (ожидаемых) изменений на межбанке будут на уровне 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, а на наличном пределе будут в 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/евро.