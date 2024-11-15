Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 18 листопада

Офіційний курс на 18 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2796 грн за 1 долар (+0,0350 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6532 гривень за 1 євро (+0,1855 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,60 гривень.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують, що курс долара за наступні 12 місяців зросте ще приблизно на 10%.

Фінансові аналітики очікують на курс 44,08 грн/долар, українські банкіри в жовтні очікують на курс 44,92 грн/долар, населення в жовтні прогнозувало курс на рівні 44,54 грн/долар.