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Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 28 жовтня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3135 грн за 1 долар (+0,0505 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,7136 гривень за 1 євро (+0,1723 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,27-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Валютні резерви українців

Як заявив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, з початку 2024 року чисте придбання населенням України валюти досягло 8,2 млрд доларів.

"Можна констатувати, що у 2024 році населення викупило у свої валютні заощадження 33% отриманої урядом зовнішньої допомоги", - наголосив Данилишин.

За його словами, за рік існування режиму гнучкості валютний попит суттєво збільшився.

"У рамках фіксованого курсу населення ще сумнівалося в якій валюті йому зберігати грошові активи, а тепер схоже воно чітко визначилося. У 2024 році населення віддає перевагу валютним активам порівняно з гривневими в пропорції 15 до 1", - додав колишній голова Ради НБУ.

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