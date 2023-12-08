Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 11 грудня

Офіційний курс на 11 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,7424 грн за 1 долар (+0,0702 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,601 гривень за 1 євро (+0,1050 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 9 копійок до 36,75-36,77 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,40 гривень за долар.

Прогнози курсу

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що в Україні вже склалися умови для помірної та керованої девальвації. За прогнозом, курс долара до кінця поточного року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Однак наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

При цьому аналітики Dragon Capital вважають, що курс долара може зрости наприкінці 2024 року до 39 гривень. На їхню думку, НБУ не піде на різкі кроки.