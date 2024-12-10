UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6119 грн за 1 долар (+0,1026 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8215 гривень за 1 євро (-0,0310 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,67-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,85 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії ICU, НБУ може дозволити цього тижня коливання близько 41,5 грн/долар або навіть трохи вищим.

Вони вважають за ймовірну поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ