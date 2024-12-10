Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль

Офіційний курс на 11 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6119 грн за 1 долар (+0,1026 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,8215 гривень за 1 євро (-0,0310 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,67-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,85 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії ICU, НБУ може дозволити цього тижня коливання близько 41,5 грн/долар або навіть трохи вищим.

Вони вважають за ймовірну поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня.