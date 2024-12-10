Долар знову подорожчав: НБУ підвищує курс другий день поспіль

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6119 грн за 1 долар (+0,1026 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,8215 гривень за 1 євро (-0,0310 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,67-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,85 гривні.
Як зазначають аналітики компанії ICU, НБУ може дозволити цього тижня коливання близько 41,5 грн/долар або навіть трохи вищим.
Вони вважають за ймовірну поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня.