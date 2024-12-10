Доллар снова подорожал: НБУ повышает курс второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 11 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6119 гривен за 1 доллар (+0,1026 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,8215 гривен за 1 евро (-0,0310 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,67-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,85 гривен.
Как отмечают аналитики компании ICU, НБУ может позволить на этой неделе колебания вблизи 41,5 грн/доллар или даже немного выше.
Они считают вероятной постепенную девальвацию курса по меньшей мере до 42 грн/доллар до конца декабря.