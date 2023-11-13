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Долар знову подорожчав: НБУ підняв офіційний курс

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 15:41
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Долар знову подорожчав: НБУ підняв офіційний курс Фото: курс долара виріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,1609 грн за 1 долар (+0,0830 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ підняв офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,5945 гривень за 1 євро (+0,0525 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ підняв офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 36,24-36,26 грн/долар (купівля-продаж).

Долар знову подорожчав: НБУ підняв офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 37,75 гривні за долар.

Прогноз курсу

Після запровадження НБУ з початку жовтня режиму "керованої гнучкості" курс долара впав як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

На готівковому ринку курс долара знижується протягом останнього місяця. Як зазначив коментарі РБК-Україна дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, "це зниження є тимчасовим, тому що витрачати резерви без зупинки не будуть".

Банкір не виключає, що найближчим часом можлива зміна ситуації, коли НБУ почне відпускати курс на міжбанку, що призведе до зростання та готівкового долара.

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