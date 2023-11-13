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Доллар снова подорожал: НБУ поднял официальный курс

Украина, Понедельник 13 ноября 2023 15:41
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Доллар снова подорожал: НБУ поднял официальный курс Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,1609 гривен за 1 доллар (+0,0830 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ поднял официальный курс

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,5945 гривен за 1 евро (+0,0525 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ поднял официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 36,24-36,26 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар снова подорожал: НБУ поднял официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 37,75 гривен за доллар.

Прогноз курса

После введения НБУ с начала октября режима "управляемой гибкости" курс доллара упал как на межбанковском, так и на наличном рынке.

На наличном рынке курс доллара падает в течение последнего месяца. Как отметил комментарии РБК-Украина дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной, "это снижение временное, потому что тратить резервы без остановки не будут".

Банкир не исключает, что в ближайшее время возможно изменение ситуации, когда НБУ начнет отпускать курс на межбанке, что приведет к росту и наличному доллару.

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