Долар знову подорожчав: курси валют в обмінних пунктах

Станом на ранок 5 вересня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 37,85 гривні, курс євро впав на 15 копійок до 41,10 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,35 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 5 вересня становить 39,4977 гривні за євро (-0,1244 гривні).

Валютний ринок в Україні

За даними НБУ, у серпні населення України відновило скуповування валюти в банках. За місяць українці купили на 150 млн доларів більше, ніж продали. З початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.

НБУ з кінця серпня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень на місяць. Цю валюту банки отримують від НБУ за курсом 36,93 гривні за долар і продають громадянами приблизно по 37,50. Це може призвести до того, що курс на готівковому ринку повернеться на цей рівень. У серпні курс виріс на 1 гривню до 38,60 гривень за долар.