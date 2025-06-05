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Долар знову подорожчав: які курси в обмінниках

Україна, Четвер 05 червня 2025 10:00
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Долар знову подорожчав: які курси в обмінниках Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 47,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 46,90 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4829 гривень за 1 долар (-0,1556 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,2013 гривень за 1 євро (-0,2250 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, в першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку залишиться без істотних змін.

За його прогнозом, основні коливання офіційного курсу не будуть вибиватися за коридори травня: 41,6-41,9 грн/долар і 45,5-47 грн/євро

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