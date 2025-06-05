Доллар снова подорожал: какие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 47,60 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,90 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.
Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4829 гривен за 1 доллар (-0,1556 грн).
Официальный курс евро составит 47,2013 гривен за 1 евро (-0,2250 грн).
Прогноз курса
Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке останется без существенных изменений
По его прогнозу, основные колебания официального курса не будут выбиваться за коридоры мая: 41,6-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро
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