Долар знову подорожчав: які курси в обмінниках

Станом на ранок 3 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 42,50 гривень, курс євро знизився на 15 копійок до 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,00 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,09-42,12 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом двох днів.

Офіційний курс на 3 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0385 гривень за 1 долар (+0,0660 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,3753 гривень за 1 євро (-0,2299 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, українці збільшили в грудні 2024 року купівлю валюти в банках до 1,3 млрд доларів. Загалом за 2024 рік громадяни поповнили свої валютні резерви на 12,2 млрд доларів. Готівкова валюта (долари та євро) залишається основною форою заощаджень українців.