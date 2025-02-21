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Долар знову подешевшав: які курси в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,85 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до - 43,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 43,22 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,59-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 21 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7316 гривень за 1 долар (+0,0502 грн).

Офіційний курс євро складе 43,5511 гривень за 1 євро (+0,0774 грн).

 

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