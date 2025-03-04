Долар знову подешевшав

Офіційний курс на 5 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5782 гривень за 1 долар (-0,0129 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8775 гривень за 1 євро (+0,3358 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії, інвесткомпанії ICU, падіння курсу долара останнім часом було ситуативним.

Згідно з їхнім прогнозом, найближчими тижнями НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/долар до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого.