Долар знову почав дешевшати: яким буде курс на 14 жовтня

Офіційний курс на 14 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1891 гривень за 1 долар (-0,0181 грн).

bank.gov.ua

Курс євро на понеділок встановлено на позначці 45,0238 гривень за 1 євро (-0,0239 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс перебував на позначках 41,17-41,19 грн/долар (купівля-продаж). Це на дві копійки нижче порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на три копійки - до 41,52 гривень .

Чому долар за рік подорожчав на 13%

До жовтня 2023 року Нацбанк тримав фіксований курс на рівні 36,6 грн/долар. Але потім перейшов у режим керованої гнучкості на валютному ринку. З того часу американський долар подорожчав майже на 13%.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, це сталося через низку причин. Зокрема, на тлі таких чинників, як затяжна та інтенсивна війна, руйнування енергетики, чутки про "дефолт" у поєднанні з пом'якшенням монетарної політики та валютних обмежень.

Така динаміка курсу дозволила утримати інфляцію протягом цього року близько до цільових 5%. А також сприяла покращенню стану зовнішньої торгівлі: дефіцит торгівлі за вісім місяців 2024 року знизився до 22,2 млрд доларів порівняно з 24,5 млрд доларів минулого року.