Доллар снова начал дешеветь: каким будет курс на 14 октября

Национальный банк Украины (НБУ) после двухдневного повышения немного опустил официальный курс доллара под конец недели. Тем временем евро все ближе опускается к отметке 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1891 гривен за 1 доллар (-0,0181 грн).

bank.gov.ua

Курс евро на понедельник установлен на отметке 45,0238 гривен за 1 евро (-0,0239 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс находился на отметках 41,17-41,19 грн/доллар (покупка-продажа). Это на две копейки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на три копейки - до 41,52 гривен.

Почему доллар за год подорожал на 13%

До октября 2023 года Нацбанк держал фиксированный курс на уровне 36,6 грн/доллар. Но потом перешел в режим управляемой гибкости на валютном рынке. С тех пор американский доллар подорожал почти на 13%.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, это произошло по рядку причин. В частности, на фоне таких факторов, как более затяжная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте" в сочетании со смягчением монетарной политики и валютных ограничений.

Такая динамика курса позволила удержать инфляцию в течение этого года близко к целевым 5%. А также способствовала улучшению состояния внешней торговли: дефицит торговли за восемь месяцев 2024 года снизился до 22,2 млрд долларов по сравнению с 24,5 млрд долларов в прошлом году.