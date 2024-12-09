Долар знову пішов нагору: НБУ встановив курс на 10 грудня

Офіційний курс на 10 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5093 грн за 1 долар (+0,0647 грн).



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Офіційний курс євро становитиме 43,8525 гривень за 1 євро (-0,0042 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,53-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривні.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують зростання курсу долара у наступні 12 місяців.

У грудні 2024 року на фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).

За інформацією НБУ, населення у листопаді прогнозувало курс на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні – 44,54 грн/долар.

Українські банкіри в жовтні очікували курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар.