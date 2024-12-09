Долар знову пішов нагору: НБУ встановив курс на 10 грудня

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає після зниження три дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .
Офіційний курс на 10 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5093 грн за 1 долар (+0,0647 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,8525 гривень за 1 євро (-0,0042 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,53-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривні.
Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують зростання курсу долара у наступні 12 місяців.
У грудні 2024 року на фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).
За інформацією НБУ, населення у листопаді прогнозувало курс на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні – 44,54 грн/долар.
Українські банкіри в жовтні очікували курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар.