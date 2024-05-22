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Долар знову оновив максимум: НБУ встановив офіційний курс на 23 травня

Фото: курс долара виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,8250 грн за 1 долар (+0,0198 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 22 травня - 39,8052.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,1106 гривень за 1 євро (-0,1537 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 39,72-39,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,10 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, режим "керованої гнучкості" пропонує досить часті зміни курсу.

Проте протягом тижня вони не можуть бути надто сильними, оскільки НБУ контролює ситуацію на ринку. Тому курс не може вирости чи впасти дуже суттєво.

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Курс долара