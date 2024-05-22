Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 23 мая

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,8250 гривен за 1 доллар (+0,0198 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 22 мая - 39,8052.
bank.gov.ua
Курс евро составит 43,1106 гривен за 1 евро (-0,1537 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,72-39,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллар вырос на 5 копеек до 40,10 грн/доллар.
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, режим "управляемой гибкости" предлагает достаточно частые изменения курса.
Однако в течение недели они не могут быть слишком сильными, поскольку НБУ контролирует ситуацию на рынке. Поэтому курс не может вырасти или упасть очень значительно.