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Долар знову дорожчає: НБУ встановив офіційний курс

Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9479 гривень за 1 долар (+0,0226 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,146 гривень за 1 євро (+0,2292 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,97-42,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 42,20 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в грудні 2024 року, становив 1,581 млрд доларів. Це на 6,9% більше, ніж у листопаді.

Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на 15,938 млрд доларів, із них готівкових доларів на 11,693 млрд, готівкових євро - на 4,208 млрд доларів.

Готівкова валюта (долари та євро) залишаються основною формою для заощаджень українців.

 

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