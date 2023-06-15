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Долар знову дешевшає: новий курс в обмінних пунктах

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Україна, Четвер 15 червня 2023 11:05
Долар знову дешевшає: новий курс в обмінних пунктах Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знову почав знижуватись. Єдина європейська валюта, як і раніше, дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 червня середній курс долара по Україні впав на 5 копійок до 37,35 гривень. Курс євро збільшився на 10 копійок до 40,70 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 39,95 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксований у липні 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 15 червня становить 39,5069 гривень за євро (+0,0348 гривень).

Долар знову дешевшає: новий курс в обмінних пунктах

Прогнози з курсу

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Курсові очікування в Україні за останні два місяці покращилися. Фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

Крім того, банкіри очікують на курс 41,38 грн/долар (прогноз за квітень), а населення України - 39,43 грн/долар (дані за травень).

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