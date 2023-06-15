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Доллар снова дешевеет: свежий курс в обменных пунктах

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Украина, Четверг 15 июня 2023 11:05
Доллар снова дешевеет: свежий курс в обменных пунктах Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова начал снижаться. Единая европейская валюта по-прежнему дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 июня средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,35 гривен. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,70 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 39,95 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован в июле 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 15 июня составляет 39,5069 гривен за евро (+0,0348 гривен).

Доллар снова дешевеет: свежий курс в обменных пунктах

Прогнозы по курсу

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Курсовые ожидания в Украине за последние два месяца улучшились. Финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 40,04 грн/доллар.

Кроме того, банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины - 39,43 грн/доллар (данные за май).

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