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Долар знижується на початку тижня: обмінники оновили курси валют

Фото: курс долара впав 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України на початку тижня почав знижуватись. Євро дешевшає активніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні станом на ранок 29 травня становить 37,60 гривень у продажу. Курс упав на 5 копійок. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,75 гривні за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 37,10 гривень, євро 40,05 гривень.

Офіційний фіксований курс долара НБУ тримається з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 29 травня становить 39,3167 гривень за євро (+0,0731 гривень).

Міжбанк

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 22 по 26 травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 10,15 млн доларів і продав 442,36 млн доларів. Негативне сальдо становило 432,21 млн доларів.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 380,37 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 119,06 млн доларів і продав 10 278,69 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 10 159,62 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

При цьому в НБУ не бачать приводу для занепокоєння через рекордно високі обсяги продажу валюти на міжбанку, оскільки ці інтервенції покриваються за рахунок міжнародної допомоги, а резерви України зростають. Зокрема, за квітень вони збільшилися до рекордного за 11 років рівня 35,9 млрд доларів.

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