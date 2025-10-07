Долар не змінився, а євро подешевшало в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 7 жовтня знизився на 1 копійку, а євро подешевшало на 14 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 жовтня середній курс продажу долара знизився на 1 копійку порівняно з 6 жовтня і становив 41,51 гривні, курс євро зменшився на 14 копійок до 48,73 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,02 гривні, євро по 48,11 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям 6 жовтня.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 7 жовтня порівняно з 6 жовтня на 11 копійок - до 41,3409, водночас курс євро знизили на 11 копійок і він становив 48,2696 гривень.