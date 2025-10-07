ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар не змінився, а євро подешевшало в обмінниках

Україна, Вівторок 07 жовтня 2025 11:05
UA EN RU
Долар не змінився, а євро подешевшало в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках практично не змінився (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 7 жовтня знизився на 1 копійку, а євро подешевшало на 14 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 жовтня середній курс продажу долара знизився на 1 копійку порівняно з 6 жовтня і становив 41,51 гривні, курс євро зменшився на 14 копійок до 48,73 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,02 гривні, євро по 48,11 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям 6 жовтня.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 7 жовтня порівняно з 6 жовтня на 11 копійок - до 41,3409, водночас курс євро знизили на 11 копійок і він становив 48,2696 гривень.

Валютні інтервенції НБУ

У вересні Національний банк скоротив рівень інтервенцій (переважно продажу валюти) на міжбанківському валютному ринку на 15% порівняно з показником серпня - до 2,29 млрд доларів. У серпні цей показник становив 2,696 млрд доларів, що було на 22% нижче від обсягу інтервенцій регулятора в липні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії