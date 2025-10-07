ua en ru
Доллар не изменился, а евро подешевело в обменниках

Украина, Вторник 07 октября 2025 11:05
Доллар не изменился, а евро подешевело в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках практически не изменился (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 7 октября снизился на 1 копейку, а евро подешевело на 14 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 октября средний курс продажи доллара снизился на 1 копейку по сравнению с 6 октября и составил 41,51 гривен, курс евро уменьшился на 14 копеек до 48,73 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,02 гривне, евро по 48,11 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием 6 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 7 октября по сравнению с 6 октября на 11 копеек – до 41,3409, при этом курс евро был снижен на 11 копеек и составил 48,2696 гривен.

Валютные интервенции НБУ

В сентябре Национальный банк сократил уровень интервенций (в основном продажи валюты) на межбанковском валютном рынке на 15% по сравнению с показателем августа – до 2,29 млрд долларов. В августе этот показатель составлял 2,696 млрд долларов, что было на 22% ниже объема интервенций регулятора в июле.

