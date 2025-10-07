Доллар не изменился, а евро подешевело в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 7 октября снизился на 1 копейку, а евро подешевело на 14 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 октября средний курс продажи доллара снизился на 1 копейку по сравнению с 6 октября и составил 41,51 гривен, курс евро уменьшился на 14 копеек до 48,73 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,02 гривне, евро по 48,11 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием 6 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 7 октября по сравнению с 6 октября на 11 копеек – до 41,3409, при этом курс евро был снижен на 11 копеек и составил 48,2696 гривен.