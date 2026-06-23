Долар зберіг позиції, євро втрачає в ціні: вартість валюти у банках та обмінниках 23 червня

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Обмінники: долар – 45,00/44,90 грн (купівля/продаж), євро – 51,90/51,70 грн.

долар – 45,00/44,90 грн (купівля/продаж), євро – 51,90/51,70 грн. Середній курс у банках: долар – 44,69 грн (купівля) та 45,17 грн (продаж), євро – 51,12 грн (купівля) та 51,88 грн (продаж).

долар – 44,69 грн (купівля) та 45,17 грн (продаж), євро – 51,12 грн (купівля) та 51,88 грн (продаж). Найдешевший долар: Ощадбанк і ПриватБанк (у відділеннях) – 45,05 грн.

Ощадбанк і ПриватБанк (у відділеннях) – 45,05 грн. Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн. Найдешевше євро: Monobank – 51,74 грн.

Monobank – 51,74 грн. Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,40 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках не змінився. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 45,00 гривні (без змін), а продати – за 44,90 гривні (без змін).

Євро продовжив дешевшати. Середній курс купівлі становить 51,90 гривні (-10 коп.), а продажу – 51,70 гривні (-7 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках на 23 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,69 гривні для купівлі (+1 коп.) та 45,17 гривні для продажу (+5 коп.). Євро банки купують у середньому по 51,12 гривні (-3 коп.), а продають – по 51,88 гривні (-5 коп.).

Більшість великих банків майже не переглядали курси долара. Водночас євро продовжив поступово дешевшати.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,10 гривні (+5 коп.). Картковий курс становить 45,24 гривні (+20 коп.). Євро у відділеннях коштує 51,75 гривні (без змін), а картковий курс – 51,81 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,05 гривні (без змін), а для карткових операцій – по 45,25 гривні (+5 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 51,80 гривні (-10 коп.), а картковий курс становить 51,95 гривні (-5 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,10 гривні (-10 коп.).

Monobank продає долар по 45,19 гривні (+16 коп.). Курс купівлі становить 44,70 гривні (+2 коп.). Євро банк продає по 51,74 гривні (-6 коп.), а купує по 51,05 гривні (-15 коп.).

Фото: курс валют у банках (продаж) на 23 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продають Ощадбанк та ПриватБанк (у відділеннях) – 45,05 грн (без змін та +5 коп. відповідно). У ПУМБ (комерційний курс) долар коштує 45,10 грн (без змін), а в Monobank – 45,19 грн (+16 коп.).

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна у Monobank – 51,74 грн (-6 коп.). У ПриватБанку курс становить 51,75-51,81 грн (без змін), в Ощадбанку – 51,80 грн (-10 коп.), а в ПУМБ – 52,10 грн (-10 коп.).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). В Ощадбанку валюту купують по 44,75 грн (без змін), у Monobank – 44,70 грн (+2 коп.), у ПриватБанку – 44,65 грн (+5 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – 51,40 грн (-10 коп.). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,30 грн (+10 коп.), у Monobank – 51,05 грн (-15 коп.), а в ПриватБанку – 50,99 грн (-12 коп.).