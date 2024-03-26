Долар йде вгору: обмінники оновили курси

Станом на ранок 26 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 39,40 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 43,00 гривень

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,90 гривень, євро по 42,30 гривень

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,27-39,30 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України різко підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до історичного максимуму.

Офіційний курс на 26 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2298 гривень за 1 долар (+0,3223 грн). Вище курс був 21 березня - 39,1399 гривень за 1 долар.

Курс євро становитиме 42,4898 гривень за 1 євро (+0,3646 грн). Це також максимум. Вище курс був 24 березня - 42,4693.

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, позитивні зрушення щодо отримання міжнародної фінансової допомоги повинні сприяти збереженню стійкості валютного ринку України.

Загалом у березні-квітні Україна може отримати понад 10 млрд доларів. Це дозволить наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить здатність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію, додали у центробанку.