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Доллар идет вверх: обменники обновили курсы

Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 39,40 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 43,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,90 гривен, евро по 42,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,27-39,30 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до исторического максимума.

Официальный курс на 26 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,2298 гривен за 1 доллар (+0,3223 грн). Выше курс был 21 марта - 39,1399 гривен за 1 доллар.

 Курс евро составит 42,4898 гривен за 1 евро (+0,3646 грн). Это также максимум. Выше курс был 24 марта - 42,4693.

Ситуация на рынке

Как заявили в НБУ, положительные сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи должны способствовать сохранению устойчивости валютного рынка Украины.

В целом в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Это позволит нарастить объем международных резервов до нового рекордного уровня, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и поддерживать умеренную инфляцию, добавили в центробанке.

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