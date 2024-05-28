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Долар йде вгору: обмінні пункти виставили нові курси валют

Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 40,75 гривні, курс євро зріс на 30 копійок до - 44,30 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,25 гривні, євро по 43,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,29-40,31 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це п'ятий рекорд за останній тиждень.

Офіційний курс на 28 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,3012 грн за 1 долар (+0,1859 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 27 травня – 40,1153.

Курс євро становитиме 43,759 гривень за 1 євро (+0,2680 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 27 травня – 43,491.

Ситуація на ринку

За останній тиждень курс долара зріс приблизно на 1 гривню. Опитані РБК-Україна учасники фінансового ринку погоджуються, що головною причиною чергового етапу девальвації гривні є політичне рішення НБУ, час якого настав.

Девальвація національної валюти, що контролюється регулятором, відбувається рівно в тих межах, які визначає центробанк. Гривня перебралася в новий курсовий діапазон - 40-41 за долар, у якому найближчим часом відбуватимуться курсові коливання.

 

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