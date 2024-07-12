Долар йде вгору: курси валют в обмінних пунктах

На ранок 12 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,15 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 44,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,65 гривні, євро по 44,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,98-41,00 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 12 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,8823 грн за 1 долар (+0,1677 грн). Вище курс був лише 10 липня – 40,7662.

Курс євро становитиме 44,3818 гривень за 1 євро (+0,3042 грн). Це також максимум. Вище курс був 10 липня – 44,0846.

Прогноз курсу

Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій зростання курсу долара пояснює цілеспрямованою політикою НБУ , оскільки саме під його повним контролем знаходиться валютний курс.

Водночас Юрій Крохмаль із банку "Авангард" вважає, що з високою ймовірністю курс не вийде за рамки діапазону 40,00 – 41,25 грн/долар протягом липня.