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Долар йде вгору: курси валют в обмінних пунктах

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 10:04
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Долар йде вгору: курси валют в обмінних пунктах Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 12 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,15 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 44,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,65 гривні, євро по 44,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,98-41,00 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 12 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,8823 грн за 1 долар (+0,1677 грн). Вище курс був лише 10 липня – 40,7662.

Курс євро становитиме 44,3818 гривень за 1 євро (+0,3042 грн). Це також максимум. Вище курс був 10 липня – 44,0846.

Прогноз курсу

Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій зростання курсу долара пояснює цілеспрямованою політикою НБУ , оскільки саме під його повним контролем знаходиться валютний курс.

Водночас Юрій Крохмаль із банку "Авангард" вважає, що з високою ймовірністю курс не вийде за рамки діапазону 40,00 – 41,25 грн/долар протягом липня.

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