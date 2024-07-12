Доллар идет вверх: курсы валют в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,15 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 44,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,65 гривен, евро по 44,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,98-41,00 грн/доллар (покупка-продажа) -рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 12 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,8823 гривен за 1 доллар (+0,1677 грн). Выше курс был только 10 июля - 40,7662.

Курс евро составит 44,3818 гривен за 1 евро (+0,3042 грн). Это также максимум. Выше курс был 10 июля - 44,0846.

Прогноз курса

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий рост курса доллара объясняет целенаправленной политикой НБУ, поскольку именно под его полным контролем находится валютный курс.

В то же время Юрий Крохмаль из банка "Авангард" считает, что с высокой вероятностью, курс не выйдет за рамки диапазона 40,00 – 41,25 грн/доллар в течение июля.