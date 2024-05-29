Доллар уже дороже 41 гривны: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. За последнюю неделю доллар подорожал на примерно на гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 35 копеек до 41,10 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до - 44,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 44,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,42-40,45 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это шестой рекорд подряд.

Официальный курс на 29 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,3958 гривен за 1 доллар (+0,0946 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 28 мая - 40,3012.

Курс евро составит 43,9708 гривен за 1 евро (+0,2118 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 28 мая - 43,759.

Прогноз курса

Аналитики компании Dragon Capital повысили прогноз курса к концу 2024 года с 39 до 42 грн/доллар. Прогноз пересмотрен в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом в начале 2024 года.

"Если в первые месяцы после перехода к управляемой гибкости в октябре 2023 года НБУ позволял почти незаметные колебания курса гривны, то в начале 2024 года он изменил тактику, позволяя гривне заметно ослабевать в периоды ситуативного увеличения дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке, но сдерживая укрепление в периоды уменьшения дефицита", - отмечают аналитики.

Однако учитывая замедление инфляции и стабильные инфляционные ожидания, умеренная девальвация не несет рисков для макрофинансовой стабильности, но поддерживает конкурентоспособность экспорта, помогает бюджету путем уменьшения потребностей в финансировании и позволяет уменьшить потери резервов от первичных эффектов валютной либерализации.

"Мы ожидаем, что НБУ будет взвешенно подходить к определению дальнейшей динамики курса гривны, ведь в условиях войны настроения населения остаются уязвимыми, а определить равновесный уровень курса стандартными методами вряд ли возможно, учитывая специфику структуры платежного баланса, обусловленную войной", - говорится обзоре Dragon Capital.

Аналитики не исключают, что НБУ будет менять подходы к управлению курсом в соответствии с собственной оценкой баланса рисков для финансовой стабильности. При этом рекордный уровень международных резервов позволит НБУ и дальше удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем и избежать неконтролируемой девальвации при условии, что внутренняя экономическая политика будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности, а международные партнеры продолжат оказывать финансовую поддержку в минимально необходимых объемах.