Долар втрачає позиції як ключова валюта для українців і бізнесу

"Підготовка до вступу України до ЄС відкриває нові горизонти для економіки, зокрема й на валютному ринку. Зміни валютних уподобань українців стають очевидними, а перспективи змінюються на очах", - пише видання, посилаючись на дані найбільшого оператора валютного ринку України КИТ Group та офіційну статистику Нацбанку.

Дані КИТ Group демонструють зміну валютних уподобань українців.

"У 2023 році долар США займав 78,71% валютних операцій, а вже у 2024-му ця частка зменшилась до 74,07%. Це зниження може здатися незначним, але свідчить про важливу тенденцію - зростання інтересу до інших валют, зокрема до євро. Частка євро у валютних операціях українців за рік збільшилась з 20,80% до 25,15%", - пояснили NV аналітики найбільшого оператора валютного ринку України.

На їхню думку, цей тренд відображає активну міграцію українців до країн ЄС, розширення торговельних та економічних зв’язків, а також загальне сприйняття євро як більш стабільної та перспективної валюти в контексті майбутньої євроінтеграції.

Учасники банківського ринку підтверджують зростання частки євро також і в розрахунках бізнесу.

"Якщо дивитись за операціями клієнтів нашого банку, а це майже повністю корпоративні клієнти, то частка операцій з євро однозначно збільшилась і перевищує 50%, подекуди в окремі місяці сягає 70% від загального обсягу валютних операцій. Решта розподіляється на польський злотий - тут помітне певне зростання, якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, менше зростання частки операцій із фунтом стерлінгів, ще менше - зі швейцарським франком", - поділився своїми спостереженнями Ігор Тихонов, голова Правління АТ "Кредитвест Банк".

Долар не зникне з українського ринку, а може поступитись євро в ролі основної валюти для заощаджень українців і міжнародної торгівлі. Про це каже Аліна Шух, фінансова радниця, COO в Smart Family Office: "НБУ натякнув на можливу перепідв'язку гривні до євро. Якщо вона станеться, це змінить достатньо багато для власників експортно орієнтованого бізнесу та інвесторів. Тож варто тримати руку на пульсі, але з поглядом у середньо- та довгострокове майбутнє".

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький прогнозує, що перехід до розрахунку офіційного курсу в євро замість долара буде плавним і розтягненим в часі. За його словами українці дуже емоційно реагують на будь-які зміни щодо валют: "Досить згадати лише, як люди гостро відреагували на практику обміну долара різного кольору, хоча у них абсолютно однакова платіжність. Українці традиційно звикли до прив’язки нашої економіки до долара, так само за багато років вони звикли "прив'язувати" до американської валюти свої заощадження та вартість великих покупок".

Аналітики КИТ Group зауважують, що євро може бути стабільнішою валютою для довгострокових накопичень, адже економіка ЄС має сталий економічний розвиток, курс євро менш волатильний за долар.

Віталій Шапран, ексчлен Ради НБУ, сказав про підвищення інтересу українців до польського злотого - подвоєння його частки в обмінних операціях також фіксують дані КИТ Group.

"Інтерес українців до злотого буде зберігатись, - впевнений Шапран. - Бо злотий - це валюта-сателіт єврозони. Але саме ситуація в Польщі показує нам, що мати власну валюту в складі ЄС - це дуже непогана перевага". Експерт зазначив, що Польща зберегла можливість керувати курсом власної валюти, що дозволяє країні підтримувати ефективність своєї економіки.