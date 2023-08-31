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Долар відновив зростання: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав зростати після зниження протягом тижня. Долар знову перевищив позначку 38 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 31 серпня середній курс долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,10 гривень, курс виріс на 20 копійок до 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 грн, євро по 40,90 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано у липні минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 31 серпня становить 39,7903 гривні за євро (+0,2743 гривні).

Курс долара та рішення НБУ

Нагадаємо, курс долара у середині серпня подорожчав приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Однак наприкінці минулого тижня курс пішов униз. Після рішення НБУ дозволити населенню купівлю безготівкових доларів курс впав до рівня 38 гривень.

НБУ з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню. Банки вже відновили продаж валюти онлайн без спеціальних зобов'язань обсягом 50 тисяч гривень. Зокрема, у ПриватБанку долари можна купити по 37,45 гривень, а потім зняти їх готівкою.

Рішення НБУ має призвести до того, що курс знижуватиметься і наблизиться до офіційного. Оскільки банки продають населенню безготівкову валюту за курсом, близьким до 37,50 гривень, курс може впасти до цієї позначки.

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