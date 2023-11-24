Доллар отошел от минимума: НБУ установил официальный курс на 27 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Курс отошел от минимума с начала октября, когда центробанк перешел от фиксированного курса к "управляемой гибкости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 27 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0487 гривен за 1 доллар (+0,0344 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,358 гривен за 1 евро (+0,0880 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 36,06-36,08 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 37,65 гривен за доллар.

Курс доллара в "черную пятницу"

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, распродажи в магазинах в конце ноября существенно на курс доллара не повлияют.

По его словам, курсовые отметки на наличном рынке формируются с учетом курса межбанка с добавлением определенного процента (в среднем 1-1,5%) к межбанковскому курсу.

Как отметил эксперт, "черная пятница", не слишком весомый пример для "безумного" всплеска обменных операций на наличном рынке.