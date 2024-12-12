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Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс

Украина, Четверг 12 декабря 2024 15:44
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Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после трех дней роста, когда он подошел к историческому максимуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6588 гривен за 1 доллар (-0,0353 грн).

Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,7042 гривен за 1 евро (-0,0955 грн).

Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,63-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,90 гривен.

Комментарий НБУ

НБУ повысил учетную ставку до 13,5% из-за всплеска инфляции. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%.

"Сохранение устойчивости валютного рынка остается важным фактором возврата инфляции на траекторию снижения. Учитывая достаточные объемы международной помощи, способность НБУ компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания остается значительной", - добавил Пышный.

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