Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс

Офіційний курс на 18 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5451 грн за 1 долар (-0,0286 грн).

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Курс євро становитиме 42,0562 гривень за 1 євро (-0,0660 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 39,57-39,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,80 грн/долар.

Прогноз курсу

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд дав прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс становитиме: 2024 рік – 41,0 грн/долар, 2025 рік – 45,8 грн/долар.

Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.