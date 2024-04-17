Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс

Официальный курс на 18 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,5451 гривен за 1 доллар (-0,0286 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,0562 гривен за 1 евро (-0,0660 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 39,57-39,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,80 грн/доллар.

Прогноз курса

Напомним, Международный валютный фонд дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс составит: 2024 год - 41,0 грн/доллар, 2025 год - 45,8 грн/доллар.

Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.