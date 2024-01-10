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Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс

Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар відійшов від історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1923 грн за 1 долар (-0,0330 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,8015 гривень за 1 євро (-0,0170 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 8 копійок до 38,15-38,21 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 39,20 грн/долар.

Прогнози курсу

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

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