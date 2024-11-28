Доллар отошел от максимума: НБУ установил курс на 29 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после того, как два дня подряд обновлял максимумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,5956 гривен за 1 доллар (-0,0054 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8626 гривен за 1 евро (+0,0609 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копеек до 41,59-41,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,95 гривен.

Ситуация на рынке

Напомним, курс доллара вырос в последние дни и дважды обновлял максимумы.

Как отметил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, "доллар растет, поскольку Нацбанк наконец-то отпустил его курс.

По его словам, на это не в последнюю очередь повлиял визит миссии МВФ.

"Сейчас, фактически, мы видим выравнивание ситуации, поскольку Нацбанк принял решение снизить контроль за валютным рынком", - добавил он.