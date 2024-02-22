Долар відійшов від максимумів: НБУ знизив офіційний курс

Офіційний курс на 23 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4803 грн за 1 долар (-0,1434 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,728 гривень за 1 євро (+0,0067 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 17 копійок до 38,46-38,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 38,85 грн/долар.

Коливання курсу

З жовтня 2023 року після переходу до режиму "керованої гнучкості" НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За останній тиждень долара подорожчав приблизно на 1 гривню.

Водночас Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку раніше заявив, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. "Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Швидше за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання у коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.