Долар в Україні подорожчав, євро впав після максимуму

Офіційний курс на 23 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5185 гривень за 1 долар (+0,1400 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,7131 гривень за 1 євро (-0,0522 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,55 гривень, євро зріс до 47,95 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, дефіцит валюти різко зменшився минулого тижня завдяки меншому попиту на валюту.

У роздрібному сегменті вперше з серпня 2023 року продаж валюти перевищив купівлю, і населення продало на 32 млн доларів більше, ніж купило.

"За таких умов НБУ має ще менше причин для переходу до поступового ослаблення гривні та за більшої міжнародної допомоги може зберігати курс близьким до поточного рівня ще тривалий час", - йдеться в огляді.