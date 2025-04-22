Доллар в Украине подорожал, евро упал после максимума

Официальный курс на 23 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5185 гривен за 1 доллар (+0,1400 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,7131 гривен за 1 евро (-0,0522 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,58-41,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,55 гривен, евро вырос до 47,95 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, дефицит валюты резко уменьшился на прошлой неделе благодаря меньшему спросу на валюту.

В розничном сегменте впервые с августа 2023 года продажа валюты превысила покупку, и население продало на 32 млн долларов больше, чем купило.

"При таких условиях НБУ имеет еще меньше причин для перехода к постепенному ослаблению гривны и при большей международной помощи может сохранять курс близким к текущему уровню еще длительное время", - говорится в обзоре.