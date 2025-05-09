Долар трохи знизився: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 9 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 24 копійки до 41,67 гривень, курс євро знизився на 22 копійки - до 47,26 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,08 гривень, євро - по 45,29 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося незначне підвищення на 5-7 копійок порівняно з 8 травня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) почав піднімати курс долара до гривні.

Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5113 гривень за 1 долар (+0,0725 грн).

Офіційний курс євро становить 46,887 гривень за 1 євро (-0,1875 грн).