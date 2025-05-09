Долар трохи знизився: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує потроху знижуватися. Єдина європейська валюта показала більше падіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 9 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 24 копійки до 41,67 гривень, курс євро знизився на 22 копійки - до 47,26 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,08 гривень, євро - по 45,29 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося незначне підвищення на 5-7 копійок порівняно з 8 травня.
Національний банк України (НБУ) почав піднімати курс долара до гривні.
Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5113 гривень за 1 долар (+0,0725 грн).
Офіційний курс євро становить 46,887 гривень за 1 євро (-0,1875 грн).
Згідно з прогнозом фінансового експерта Олексія Козирева, який 8 травня опублікував портал "Мінфін", курс купівлі-продажу долара в банках на 8-14 травня очікується на рівні 41-42,05 гривні, а в обмінниках курс може купівлі-продажу може становити 41,05-41,9 гривні.
Водночас курс купівлі-продажу євро в банках 8-14 травня прогнозується на рівні 46,2-48,2 гривні, а в обмінниках цей коридор очікується на рівні 46,3-48 гривень.
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