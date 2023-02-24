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Долар трохи подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 24 лютого

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 11:31
Долар трохи подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 24 лютого Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 39,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,30 грн (39,25 – 23 лютого)
  • продаж – 39,90 грн (39,85 – 23 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,20 грн (41,30 – 23 лютого),
  • продаж – 42,10 грн (42,20 – 23 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,80 – 23 лютого),
  • продаж – 9,05 грн (9,05 – 23 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 24 лютого становить 38,8231 грн за євро (-0,1097 грн).

Долар трохи подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 24 лютого

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив, що ракетний обстріл цивільної інфраструктури з боку Росії впливав на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.

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