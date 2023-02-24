Долар трохи подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 24 лютого
В обмінних пунктах України сьогодні, 24 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 39,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,10 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,30 грн (39,25 – 23 лютого)
- продаж – 39,90 грн (39,85 – 23 лютого) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,20 грн (41,30 – 23 лютого),
- продаж – 42,10 грн (42,20 – 23 лютого) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,80 грн (8,80 – 23 лютого),
- продаж – 9,05 грн (9,05 – 23 лютого) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 24 лютого становить 38,8231 грн за євро (-0,1097 грн).
Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив, що ракетний обстріл цивільної інфраструктури з боку Росії впливав на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .